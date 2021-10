PD ABRUZZO, IL 22 OTTOBRE ASSEMBLEA CON MINISTRO ORLANDO; FINA, “PASSAGGIO IMPORTANTE”

L’AQUILA – Venerdì 22 ottobre si svolgerà l’Assemblea del Partito Democratico abruzzese, alle 17.30 all’Aquila, alla Sala Conferenze della Cgil in via Saragat. Parteciperà il ministro del Lavoro, Andrea Orlando.

Per il segretario del Pd Abruzzo Michele Fina “è un passaggio importante del nostro percorso, all’indomani di elezioni amministrative che, al netto naturalmente del fatto che il voto riguarda indicazioni che nascono da specificità territoriali, consegnano all’Abruzzo l’evidenza della presenza di una domanda di costruzione di una piattaforma di centrosinistra per il governo regionale. Siamo al lavoro su questo e per la formazione e il sostegno a una nuova generazione di amministratori che sappia farsene carico. La presenza alla nostra Assemblea regionale del ministro Orlando è in questa prospettiva particolarmente significativa, perché il lavoro, le esigenze e le richieste di chi lavora e di chi un lavoro lo cerca o rischia di perderlo, sono e saranno al centro della nostra identità e della nostra proposta”.