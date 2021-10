PD ABRUZZO: “POSIZIONE PIETRUCCI CON TESORERIA REGIONALE REGOLARIZZATA FINO AL 31 AGOSTO”

L’AQUILA – “A seguito dell’incontro di chiarimento, tenutosi il 30 settembre 2021, tra il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci, il tesoriere regionale Pino Venditti ed il presidente della commissione regionale di garanzia Carlo Benedetti, caratterizzato da un franco, serrato e approfondito confronto, il tesoriere ha avuto modo di verificare – sebbene non sia attinente al proprio mandato – che il consigliere Pietrucci nella passata legislatura oltre ad aver versato alla tesoreria regionale quanto dovuto ai sensi dello statuto e del regolamento finanziario del PD abruzzese, ha contribuito anche al mantenimento della sede del circolo PD dell’Aquila”.

È quanto si legge in una nota del Pd Abruzzo, a seguito della polemica esplosa nelle scorse settimane dopo la denuncia del tesoriere Pino Venditti che aveva dichiarato come “nonostante i ripetuti inviti e tentativi di dialogo, il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci non faccia fronte agli impegni di contributo”, in quanto “il suo debito nei confronti del Partito Democratico regionale è al 30 agosto 2021 di oltre 23mila euro”. Il diretto interessato aveva risposto spiegando che si trattava di “ricostruzioni arbitrarie e fantasiose visto che il Pd regionale non ha preso in considerazione i versamenti che sto facendo e che ho fatto per il comunale” e che avrebbe dato mandato ai legali di “tutelare la mia onorabilità” quello che ha definito “un accoltellamento politico”.

Nella nota il Pd Abruzzo sottolinea: “Per quanto attiene all’attuale legislatura, alla luce delle risultanze del richiamato incontro, del confronto dei dati e dell’intesa raggiunta il tesoriere dichiara altresì che la posizione del consigliere Pietrucci con la tesoreria regionale è stata regolarizzata fino al 31 agosto 2021”.