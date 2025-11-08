PD ABRUZZO: PRESENTATA NUOVA SEGRETERIA, “ECCO NUOVA SQUADRA CONTRO DESTRA BUGIARDA E ARRUFFONA”

PESCARA – “Subito operativa la nuova segreteria regionale del Partito Democratico. Ci sono conferme, ma anche nuovi ingressi nella squadra guidata dal segretario Daniele Marinelli, organizzata in modo da rappresentare tutte le province e i principali ambiti tematici, con l’obiettivo di valorizzare le competenze e assicurare una presenza capillare sul territorio”.

È quanto si legge in una nota del Pd Abruzzo e, aggiunge il segretario Marinelli: “Questa Segreteria nasce per portare avanti un progetto che ci riguarda tutte e tutti. Abbiamo voluto valorizzare le competenze e garantire la rappresentanza territoriale, per rendere il nostro partito ancora più aperto, inclusivo e radicato nelle comunità”.

“Il Pd Abruzzo – continua – sarà una forza sempre più presente e riconoscibile, capace di ascoltare, proporre e costruire soluzioni concrete ai bisogni dei cittadini. Il nostro principale impegno è quello di contrastare le politiche di una destra clientelare, bugiarda e arruffona, che colleziona fallimenti sulla pelle degli abruzzesi. La nostra Regione ha bisogno di voltare pagina e il nostro lavoro, molto concreto sui temi, a partire da sanità, lavoro, coesione territoriale, sviluppo economico, diseguaglianze, rappresenterà un contributo utile a costruire una nuova idea di Abruzzo”.

“Ho deciso di coordinare personalmente l’impegno della segreteria sul tema della sanità, dove di concerto con il gruppo consiliare e con il tavolo tecnico politico già insediato, dovremo fare un grande lavoro per disegnare un progetto in grado di rimettere a posto i disastri della destra di Marsilio e garantire il diritto alla salute delle persone, ovunque risiedano nella nostra regione. Mentre la destra è indifferente, a questa come alla altre priorità della regione, e tenta di utilizzare il potere per organizzare il consenso, noi puntiamo a tornare al governo dell’Abruzzo per affrontare i problemi quotidiani delle persone”, conclude Marinelli.

Faranno parte della nuova Segreteria Regionale: Emanuela Di Giovambattista (Coordinatrice della Segreteria), Anna Paolini (Organizzazione), Francesco Piacente (Comunicazione e coordinamento iniziative politiche), Marcello Salerno (Riforme), Graziano Di Costanzo (Economia), Gianni Cordisco (Infrastrutture), Monia Pecorale (Lavoro), Piergiorgio Possenti (Associazionismo, Sport e Terzo Settore), Manola Di Pasquale (Enti Locali), Marielisa Serone D’Alò (Diritti e Pari Opportunità), Annalisa Libbi (Scuole, Università e Istruzione), Cristina Rapino (Cultura, Informazione, Culture e memoria), Anna Bosco (Diritto alla casa), Chiara Trulli (Pubblica amministrazione, Professioni e Innovazione), Nicola Maiale (Disuguaglianze, Periferie e Nuove povertà), Samuele Di Profio (Coesione Territoriale), Vincenzo D’Ercole (PNRR e Politiche Comunitarie), Michael Bomba (Politiche Agricole), Anna Ciammariconi (Giustizia), Antonio Di Santo (Conversione ecologica, Ambiente, Clima e Parchi).

Responsabili dei coordinamenti amministratori, Circoli e Ufficio Programma saranno rispettivamente Francesco Menna, Francesca Buttari e Andrea Catena.

Seguirà la nomina di specifici dipartimenti tematici.

Sono componenti di diritto Roberta Tomasi (Portavoce Conferenza Donne Democratiche), Saverio Gileno (Segretario regionale GD).