PD: AL VIA COMITATO PRO SCHLEIN, VENERDI’ FURFARO A PESCARA

PESCARA – A Pescara si costituisce il comitato a sostegno di Elly Schlein segretaria del Partito Democratico e venerdì 13 ci sarà la presentazione con Marco Furfaro presso il circolo Arci “Futuro Imperfetto”.

“Abbiamo bisogno di confrontarci attorno a una visione di futuro fatta di proposte concrete che vogliamo portare come nostro contributo a questo percorso. Abbiamo bisogno di organizzarci e di costruire insieme una nuova strada che parta da noi, da voi, e che attraversi il Paese per cambiarlo”, si legge in una nota del Comitato.

Al via, quindi, il comitato per Elly Schlein in provincia di Pescara che si organizza con un coordinamento, che si amplierà, composto da: Giovanni Di Iacovo, consigliere comunale di Pescara, Romina di Costanzo, consigliera comunale di Montesilvano, Stefano Alberto Brandimarte, segretario del circolo Pd “Di Vittorio”, e Francesca Dell’Osa, vice-segretaria provinciale dei Giovani Democratici.

Tra i primi sostenitori di Elly Schlein al congresso del Partito Democratico anche Claudio Mastrangelo, segretario regionale dei Giovani Democratici, Valerio Antonio Tiberio, presidente Arci Abruzzo, Saverio Gileno, coordinatore della segreteria regionale dei Giovani Dem, Lisa Vadini e Paolo Pratense del Pd Città Sant’Angelo, Stefano Mancini, consigliere comunale di Manoppello, Claudia Tatone, assessore di Cappelle Sul Tavo, Andrea Vecchiotti del Pd Penne, Antonio Saccone, consigliere comunale di Montesilvano, Nino D’Annunzio, Clemente Pedante del Pd Farindola, Federico Proterra dei Giovani Dem, Roberto De Maggi del Circolo “Di Vittorio” e Kendra Sfoglia del Pd Lettomanoppello.

Inoltre, sarà attivo e presente il mondo civico, della cultura e delle associazioni, non aderente al Partito Democratico ma che crede in un suo rinnovamento, tra i primi: Luca Teseo, Maura Chiulli, scrittrice, Giovanni Pompei, Abdelmonaim Mouatamid, rappresentante degli studenti all’Università D’Annunzio, Gennaro Spinelli, coordinatore delle Sardine abruzzesi e Simone Marchetti.