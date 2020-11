PD: AL VIA SALUTE CIRCOLARE, RUBRICA SU EMERGENZA SANITARIA IN ABRUZZO, PRIMO INCONTRO CON CIALENTE

L’AQUILA – Al via con il primo incontro #salutecircolare, un appuntamento sull’emergenza sanitaria nel territorio con numeri e provvedimenti, cause e possibili soluzioni. La rubrica sarà curata direttamente dal segretario del Partito Democratico abruzzese Michele Fina, dalla segreteria e dall’esecutivo regionale e coinvolgerà sempre medici ed esperti. La prima diretta ci sarà oggi venerdì 6 novembre alle 21.30 sulla pagina Facebook e sul profilo Twitter di Michele Fina e del Pd Abruzzo: il primo incontro sarà con Massimo Cialente, pneumologo e già sindaco dell’Aquila.

“Nel corso degli incontri – spiega Fina – metteremo al centro la situazione dell’Abruzzo rispetto alla pandemia, informando attraverso i dati e l’analisi dei provvedimenti. Gli ospiti saranno sempre qualificati: mai come in questo frangente abbiamo bisogno del supporto e del confronto con la scienza e le competenze, per capire come proteggere la salute dei cittadini, a partire dai più fragili, ma anche per capire come sta cambiando il mondo con i suoi squilibri ecologici, come bisognerà cambiare e come bisognerà adattarsi. Non è un caso che il ciclo si apra con Massimo Cialente, che è esperto medico ed è stato validissimo amministratore”.

