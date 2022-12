PD, BONACCINI: “TRA CINQUE ANNI TORNEREMO AL GOVERNO DEL PAESE”

FIRENZE – “Tra cinque anni vogliamo tornare a portare il Pd al governo del Paese. Abbiamo bisogno di un partito mai populista ma certamente più popolare di oggi. Una parte dirigente del Pd di oggi mi dà l’idea che faccia fatica a capire cosa succede alla gente, ecco perché si deve partire dai territori, dagli amministratori locali”.

Lo ha detto il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, nel corso di una conferenza stampa a Firenze.

La forza dei sindaci Dem è tanta che, ha aggiunto Bonaccini, “nel momento delle amministrative, ha spiegato, “ci votano e vinciamo eccome. Oggi abbiamo il vantaggio di avere una classe dirigente che tutti i giorni è misurata dai problemi concreti dei cittadini. È la classe dirigente che si dà da fare sempre volontariamente per far vivere una storia, una cultura: io credo che dobbiamo cambiare la classe dirigente del Pd. Non ce l’ho con nessuno, credo che oggi serva una classe dirigente nuova”.