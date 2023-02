PD: EUROPARLAMENTARE PICIERNO DOMANI IN ABRUZZO, TOUR A SOSTEGNO CANDIDATO SEGRETERIA BONACCINI

L’AQUILA – Giornata tutta abruzzese per l’eurodeputata Pina Picierno, che domani incontrerà i sostenitori di Stefano Bonaccini in tre incontri: a Francavilla alle ore 11.30 nel Foyer del Palazzo Sirena; alle ore 16 a Nereto, Sala Allende; alle 18 a L’Aquila nel Centro servizi del volontariato in via Saragat.

“Un’occasione per conoscere da vicino l’importante lavoro che grazie al binomio Bonaccini-Picierno potremo fare per l’Abruzzo, che ora più che mai ha bisogno di essere sostenuto e rilanciato da una politica in grado di scrivere un nuovo modello di crescita e sviluppo”, spiegano in una nota Chiara Zappalorto, vicesegretario del PD Abruzzo nonché assessore a Chieti, e il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci, fra i sostenitori della candidatura di Stefano Bonaccini a segretario.

“Tutti guardiamo con interesse e speranza al congresso, perché si possa affermare una nuova segreteria capace di tornare a dare voce alla comunità che lavora, studia, cresce e ha bisogno di cure e cultura. Questi sono temi da sempre cari alla Picierno, che siamo convinti possa lavorare al meglio con Bonaccini, grazie al suo radicamento ai territori, nonché alla preziosa esperienza in Europa e in rappresentanza delle donne e dei diritti civili. I tre appuntamenti saranno occasione per la comunità democratica abruzzese di arrivare al congresso conoscendo le poste in gioco per il futuro del Paese, ma soprattutto le priorità e i passi che scandiscono il programma di Stefano Bonaccini e consentono a sostenitori e promotori di partecipare alla sua elezione”.