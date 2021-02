PD GIULIANOVA, FABRICE RUFFINI NUOVO SEGRETARIO CITTADINO

GIULIANOVA – Si è svolto il 6 febbraio, nel rispetto delle normative vigenti, il congresso per l’elezione del segretario comunale del Pd a Giulianova (Teramo).

Oltre a numerosi iscritti hanno partecipato i vari rappresentanti del Partito ai vari livelli, nelle persone del commissario comunale, nonché segretario provinciale Pd Piergiorgio Possenti, il vice segretario regionale Marco Citerei, il consigliere regionale Dino Pepe, il vice segretario provinciale Paolo Tribuiani, il presidente del Pd regionale Manola di Pasquale, Renzo Di Sabatino e Giorgio D’Ignazio. Nei loro saluti hanno evidenziato come Giulianova debba tornare ad essere il punto di riferimento politico del centro sinistra non solo a livello locale ma anche a livello provinciale e regionale.

A segretario cittadino è stato eletto all’unanimità Fabrice Ruffini che, nel ringraziare il commissario uscente Possenti per il lavoro svolto, ha dichiarato: “Per ripartire non si può non tenere in considerazione rispetto tra e per le persone, umiltà nei comportamenti, lealtà al partito e nel partito, unità negli intenti e senso di appartenenza alla propria comunità. Sarà un Partito inclusivo, aperto a tutti coloro che faranno delle condizioni sopra elencate i punti cardini della loro passione politica”. Con l’elezione di Fabrice Ruffini e dei segretari dei circoli Irene Bizzarri, Augusto Braca e Vittorio Caputo si conclude la fase congressuale.

