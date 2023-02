PD, LA MACCHINA DEL VOTO: 5.500 SEGGI E 20MILA VOLONTARI. DOMENICA LA SFIDA TRA BONACCINI E SCHLEIN

ROMA – Dodici ore per decidere chi guiderà il Pd, fra Stefano Bonaccini ed Elly Schlein.

Domenica, dalle 8 alle 20, in tutta Italia resteranno aperti 5.500 seggi: saranno 20 mila i volontari impegnati per le primarie.

Potrà votare anche chi non abbia la tessera del partito, firmando una dichiarazione di sostegno al Pd e versando un contributo di 2 euro.

Oltre che in presenza, il voto potrà essere espresso on line: potrà farlo chi si sia registrato sull’apposita piattaforma, entro il 18 febbraio, si tratta di quasi 2.800 persone. Se iscritti per tempo sulla piattaforma, possono votare in presenza, ai seggi, anche gli stranieri residenti in Italia, i minori che abbiano più di 16 anni e i fuori sede.

I gazebo saranno allestiti soprattutto nelle sedi del Pd. Ma non solo. L’elenco è sul sito “trovaseggio.primariepd2023.it/”: ce ne sono nei teatri, nelle scuole, nelle palestre, in immobili comunali e via dicendo.

Su invito di Acli e Arci, in molti dei seggi, accanto alla bandiera del Pd sventolerà quella della Pace, come segnale di vicinanza al popolo ucraino.

Non ci sono stime ufficiali sull’affluenza: nel 2019, quando venne eletto Nicola Zingaretti, andò ai gazebo oltre un milione e mezzo di persone. Nei giorni scorsi, i due candidati hanno detto di auspicare che stavolta si arrivi al milione.

Un calo è considerato fisiologico, anche alla luce di quanto avvenuto nei circoli, dove stavolta hanno votato 151.530 iscritti: nel 2019 furono in 189 mila.

Sono stati infatti i congressi di circolo, che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio, a indicare chi fra i quattro candidati – Bonaccini, Schlein, Gianni Cuperlo e Paola De Micheli – dovesse andare al ballottaggio di domenica. In quella prima fase, il risultato è stato: Bonaccini al 52,87%, Schlein al 34,88%, Cuperlo al 7,96%, De Micheli al 4,29%.

Domenica, Bonaccini attenderà l’esito del voto nella sede del suo comitato a Casalecchio di Reno (Bologna). Schlein dovrebbe scegliere una sede romana. I dati ufficiali dello spoglio verranno comunicati nella sede nazionale del Partito Democratico, al Nazareno a Roma.

I VOTI IN ABRUZZO

I seggi in Abruzzo: https://www.pd-abruzzo.it/trova-seggio/

Voto fuorisede: https://fuorisede.primariepd2023.it

Voto minorenni: https://minori.primariepd2023.it

Voto stranieri: https://stranieri.primariepd2023.it

I SEGGI IN PROVINCIA DELL’AQUILA

Sono stati allestiti 34 seggi in tutto il territorio provinciale:

L’Aquila (Palazzetto dei Nobili-Piazza S. Margherita, Sede ANCE-Via A. De Gasperi, Sala Civica Paganica-Via del Rio, circolo PD Sassa-Via Duca degli Abruzzi 15, circolo PD Arischia-Via Capo la Villa 13), Luco dei Marsi (sede CGIL, Piazza Umberto I)

Avezzano (Sede Associazione culturale Antrosano, Via R. Fucini 1)

Sulmona (circolo PD, Corso Ovidio)

Balsorano (circolo PD, Piazza Baldassarre 113), Cagnano Amiterno (Palestra IC Don Milani, Via Amiternum 18), Capistrello (circolo PD, Via Roma 150), Carsoli (circolo PD, Via Napoli 1), Castel Di Sangro (Sala Polivalente, Piazza Plebiscito), Celano (Auditorium Fermi, Via P. Santilli), Collelongo (Sala Comunale, via Ara dei Santi), Corfinio (Museo Archeologico De Nino, Via Zambeccario). Pacentro (Sala Comunale, Via Santa Maria Maggiore), Pescasseroli (Ex camera del lavoro, Piazza Vittorio Veneto), Pescina ( Sala Comunale, Piazza Mazzarino), Pettorano sul Gizio (circolo PD, Via Ponte cinque denti), Pizzoli (circolo PD, Corso Sallustio), Poggio Picenze (oratorio Presso campetto pluriuso, via della Chiesa ), Prata D’Ansidonia (Sala comunale, Via Provinciale) Pratola Peligna (circolo PD, Via Matteotti 6), Raiano ( Piazza Umberto Postiglione 35), Sante Marie (Sala Don Beniamino, Piazza Aldo Moro), Scanno (circolo PD, Via Abrami 23).

Tagliacozzo (Locale comunale, via Transimele), Tornimparte (Sala Consiliare, Via Il Corso) Barisciano (circolo PD, Via Pennino 5), Rocca di Cambio (Auditorium Jacovitti, Via Duca degli Abruzzi), Rivisondoli (Bar del Museo, Piazza Garibaldi), Castel Del Monte (Ex ed