PD L’AQUILA A SOSTEGNO CAMPAGNA REFERENDARIA: 31 MAGGIO E 1 GIUGNO BANCHETTI AI QUATTRO CANTONI

L’AQUILA – “L’8 e 9 giugno saranno giornate importanti per il nostro paese: cittadine e cittadini, con il loro voto, avranno davvero l’occasione di cambiare e migliorare, concretamente e da subito, la qualità della vita di milioni di persone. Come Partito Democratico, sosteniamo con forza i quattro referendum che vogliono contrastare la precarietà ed aumentare la sicurezza di chi lavora nel nostro paese che, in Costituzione, afferma che proprio sul lavoro si fonda la Repubblica, ma non sul lavoro qualsiasi, bensì sul lavoro dignitoso, sul lavoro di qualità, sul lavoro non precario, non povero, su un lavoro più sicuro”.

È quanto si legge in una nota del Pd nella quale viene spiegato: “Per questo, siamo felici di dare il nostro contributo per agevolare la più ampia partecipazione al voto: sabato 31 maggio, dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19, e domenica 1 giugno, dalle 10 alle 13, saremo ai Quattro cantoni – nel centro storico dell’Aquila – per sensibilizzare le cittadine e i cittadini a votare, per convincerle che c’è sempre un buon motivo per partecipare, per esercitare un diritto fondamentale e, mai come stavolta, incidere davvero sul futuro, esprimendo un SI ai 5 quesiti referendari”.

“Sosteniamo con altrettanta forza anche il quinto quesito, per affermare il diritto di cittadinanza di tutte quelle persone a cui, dopo tanto tempo in Italia, è ancora negato. Cinque quesiti, cinque sì per migliorare l’Italia. In un momento in cui c’è chi punta a stravolgere l’ordine mondiale sostituendolo con la legge del più ricco e del più forte, abbiamo l’occasione di una grande ondata di partecipazione che rimetta al centro la dignità delle persone e la dignità del lavoro”, conclude la nota.