PD L’AQUILA, IL 28 LUGLIO ELEZIONI DEL SEGRETARIO CITTADINO: “SERVE IMPEGNO CAMPAGNA ELETTORALE”

L’AQUILA – “Alla luce dell’esito della crisi di governo e del conseguente mutato quadro politico nazionale che ci vedrà nei prossimi mesi impegnati ad affrontare la campagna elettorale per le elezioni politiche, e ritenendo necessario restituire al PD aquilano un gruppo dirigente nel pieno delle funzioni, ho ritenuto di procedere con urgenza a convocare l’assemblea elettiva del partito comunale”.

Lo comunica in una nota il commissario del Pd dell’Aquila Francesco Piacente.

Dopo la batosta elettorale che ha portato alla rielezione al primo turno del sindaco dell’Aquila, Pierluigi Biondi, il Pd e la coalizione di centrosinistra, alle amministrative del 12 giugno guidati dalla deputata dem Stefania Pezzopane, hanno avviato una profonda riflessione che, in primo luogo, ha spinto la segretaria comunale Emanuela Di Giovambattista alle dimissioni.

Nella nota, Piacente spiega: “Pertanto, dando seguito alla decisione assunta nel corso della lunga assemblea sull’analisi della sconfitta tenutasi all’indomani del turno di amministrative, sono convocati tutti gli iscritti per giovedì 28 luglio 2022 per il voto delle mozioni e l’elezione del segretario cittadino del PD dell’Aquila”.

“Gli iscritti ai circoli componenti l’unione comunale del partito potranno votare presso la sede del partito in via Paganica n.3 dalle ore 15 alle ore 21 esibendo un documento d’identità. Le candidature dovranno invece essere inviate all’indirizzo mail del partito provinciale partitodemocraticoaq@gmail.com entro le ore 12 di martedì 26 luglio sottoscritte da almeno 30 iscritti. Le mozioni e le relative candidature valide verranno pubblicate sul sito www.partitodemocraticoaq.com per garantire la massima diffusione e conoscibilità fra gli iscritti”.