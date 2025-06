PD L’AQUILA: LA SEDE DI VIA PAGANICA APERTA OGNI MERCOLEDI’ POMERIGGIO, “PARTECIPAZIONE E CONFRONTO”

L’AQUILA – La storica sede del Partito Democratico di via Paganica, in pieno centro all’Aquila, apriranno le porte ogni mercoledì dalle 16 alle 20 a partire da domani, mercoledì 4 giugno, fino alla pausa estiva.

“Un’occasione per incontrarsi, conoscersi, discutere e creare uno Spazio Comune a disposizione della città, con l’obiettivo di creare partecipazione e confronto, insomma di tornare a fare politica”, scrive in una nota Alessandro Tettamanti, segretario del Circolo L’Aquila Centro.

“Un’esigenza emersa nettamente e condivisa nelle ultime riunioni, ma che più in generale si percepisce in ogni occasione pubblica, quando comprendiamo che scambiarci pareri sui social non basta: è necessario guardarsi negli occhi e instaurare un dialogo oltre gli algoritmi delle piattaforme che consenta di organizzarci. Allora cominciamo!”.

“Questo mercoledì – spiega – sarà l’occasione in particolare per continuare a parlare ed organizzarci in vista della della manifestazione per Gaza, prevista sabato 7 a Roma, e verso i referendum del prossimo 8 e 9 giugno. Alle 18 ci prenderemo un momento per fare il punto sul tema ‘mobilità’ già affrontato in un precedente incontro, con l’obiettivo di mettere in campo prossimamente una nuova iniziativa”.