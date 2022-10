PD L’AQUILA: “MANIFESTI MARCIA SU ROMA RIMASTI AFFISSI PER 24 ORE”

L’AQUILA – “Il Partito Democratico aquilano esprime sdegno per i manifesti riportanti il fascio littorio con la scritta ‘Siamo ancora qui’ che sono apparsi in diversi punti della città nel giorno del centenario della marcia su Roma”.

È quanto si legge in una nota che continua: “Ciò che più stupisce è che i cartelli sono rimasti affissi per più di 24 ore di seguito, nonostante le tante segnalazioni e sollecitazioni da parte di singoli cittadini e associazioni. Strano come l’efficienza tanto sbandierata dall’amministrazione comunale relativamente decoro e arredi urbani sia venuto meno non soltanto rispetto all’episodio in questione ma ogniqualvolta movimenti di estrema destra, che non hanno neppure il coraggio di firmarsi, insozzano le mura della nostra città restando impuniti”.