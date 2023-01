PD, NARDELLA: “CONSENSI SI RECUPERANO CON CREDIBILITA'”

PESCARA – “I consensi persi si recuperano con la credibilità, concretezza e anche con il sogno perché credo che la politica debba tornare a far emozionare. Io rifletto sul fatto che alle ultime elezioni non ha perso voti solo il Pd, ma anche altri partiti”.

Lo ha detto il sindaco di Firenze Dario Nardella a Pescara parlando alla tavola rotonda “Ritrovare le ragioni dell’essere Democratici” organizzata dall’onorevole Luciano D’Alfonso, parlando delle nuove sfide del Pd.

“Abbiamo avuto quasi 19 milioni di italiani che non hanno votato. Il partito più grande. Quello dell’astensione. Per rabbia? Per disillusione? Dobbiamo parlare a queste persone. Tornare a occuparci di queste persone. Delle loro problematiche. Così come fa il sindaco di un piccolo comune che esce dal municipio per ascoltare. Il Pd deve tornare ad essere il partito del Paese reale. Questioni oggi gigantesche come lavoro, inflazione, diseguaglianze aumentate come il Covid devono essere affrontate con impegno con tenacia, impegno, credibilità, quella che il Partito Democratico nelle città e nei territori ancora ha perché perde a livello nazionale ma vince nei comuni e nelle città e nelle regioni, evidentemente c’è un Pd che funziona. Ed è quello che mette insieme il sogno e la concretezza. Non l’ideologia e le promesse vuote”.