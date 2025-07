PD ORGANIZZA CONVEGNO CON SOLI UOMINI: E’ POLEMICA IN ABRUZZO

ATESSA – È polemica per un convegno organizzato dal Partito Democratico sull’automotive ad Atessa (Chieti) con soli relatori uomini.

A segnalare l’accaduto l’assessora alle Pari opportunità del Comune di Chieti, Chiara Zappalorto, storica esponente del Pd cittadino, che si definisce “indignata” e scrive: “Anno 2025. Il Partito Democratico organizza un convegno con tutti relatori uomini. Non ho parole”.

Il convegno in questione si intitola “Il Sangro e la sua industria, tra storia e scenari futuri” e si svolgerà il 28 luglio ad Atessa.

Più di dieci relatori, tra amministratori, dirigenti del partito e sindacalisti: tutti uomini.

“So che molti dei relatori di quel convegno non erano a conoscenza di come sarebbe stato composto il panel – dice Zappalorto – Io sono stata la prima donna segretaria del Pd cittadino e provinciale: per me è stato naturale esercitare il mio ruolo nel partito e sono indignata per questa cosa. Tra l’altro, va detto che il nuovo corso del Pd lavora per un percorso che va verso l’esatto contrario. Sono esterrefatta e voglio alzare l’attenzione affinché non si ripetano certe cose”.

“Donne escluse da un argomento ritenuto ‘maschile’? – si chiede l’assessora – Se uno si confrontasse con la propria comunità, troverebbero tantissime donne, validissime, capaci di affrontare questi temi. Pensare che possano esserci temi di genere, mi sembra assurdo. Spero proprio che nessuno l’abbia pensata una cosa simile. C’è tantissima qualità da entrambe le parti nel nostro partito: quel convegno è una nota stonata”.