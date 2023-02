PD, PEZZOPANE: “BUON LAVORO A SCHLEIN, GRANDE MISSIONE NUOVO PARTITO”

L’AQUILA – “Buon lavoro alla neo segretaria Elly Schlein, una bella vittoria. È stata una lunga marcia durata 6 mesi. Dalle dimissioni di Enrico Letta alla giornata di ieri, passando per il voto degli iscritti al Pd che pure avevano premiato fortemente Stefano Bonaccini. Il confronto è stato all’insegna del rispetto e della lealtà. Che sempre ci devono essere tra chi milita in uno stesso partito”.

Così, in una nota, Stefania Pezzopane, consigliera comunale dell’Aquila, che aveva sostenuto Stefano Bonaccini alle primarie, augura buon lavoro alla nuova segretaria del Pd.

“Ho sostenuto con convinzione Stefano Bonaccini e insieme a tante persone ho mobilitato energie, speranze ed aspettative attorno al progetto di energia popolare. Non abbiamo vinto, ma ci siamo e ci saremo. In Abruzzo – osserva Pezzopane -, con il 50,5%, Bonaccini ha avuto il consenso di 10.368 persone che si sono recate alle urne per votarlo e di questi 2.050 sono della Provincia dell’Aquila con il 43% di consensi. Belle le parole di Bonaccini che faccio mie: ‘La prima cosa che vi chiedo è mandare un grande applauso e abbraccio a Elly Schlein, le ho fatto i complimenti e il mio in bocca al lupo per la grande responsabilità. Il Partito ha bisogno di reagire e rigenerarsi. Noi veniamo da troppe sconfitte, dobbiamo tutti dare una mano a Elly e alla comunità del Partito Democratico. Se avessi vinto e prevalso avrei chiesto ad Elly di darmi una mano, ha prevalso Elly e senza chiedere nulla per me, sono pronto a dare una mano'”.

“Credo siano le parole più giuste per riconoscere una vittoria così forte e carica di significati. Approfitto per dire grazie a chi nei Comitati per Bonaccini in Provincia dell’Aquila ed in Abruzzo insieme a tanti generosi militanti e iscritti hanno contribuito a scrivere una bella pagina di democrazia, un abbraccio ai volontari dei seggi”.

“La bellezza del Partito Democratico sta in questa coraggiosa scelta che ha portato più di un milione di persone al voto. Sono tante, ma meno delle altre primarie e non sufficienti a vincere nessuna battaglia, purtroppo. Cosa accadrà ora? Molto dipenderà dalle scelte dalla nuova Segretaria Elly Schlein a cui va il mio sincero ed affettuoso buon lavoro, ed auguri a tutti gli eletti in Assemblea di entrambe le mozioni”, conclude Pezzopane.