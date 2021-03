PD, PEZZOPANE: “DOMENICA VOTERO’ LETTA, UN ABBRACCIO A ZINGARETTI”

ROMA – “Grazie a Enrico Letta per la sua scelta generosa, in un momento così difficile per il Pd. Ed ora bisogna mettersi al lavoro con spirito unitario, pur nel pluralismo delle idee, per la ricostruzione e la rigenerazione del Partito Democratico”.

Così, in una nota, la deputata Stefania Pezzopane, componente dell’Assemblea Nazionale che domenica voterà il nuovo Segretario nazionale del Pd: “Attraversiamo una fase del tutto inedita, siamo al governo a sostegno del governo Draghi anche con forze politiche distanti dal nostro orizzonte politico. Abbiamo attraversato un grande travaglio, confido in questa nuova fase di ricostruzione. Un abbraccio a Nicola Zingaretti, che ha fatto un percorso importante alla guida del Partito Democratico dentro una fase politica molto convulsa”.

[mqf-dynamic-pdf]