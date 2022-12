PD, PEZZOPANE: “HO SCELTO NUOVO PROGETTO CON STEFANO BONACCINI”

L’AQUILA – “Ho scelto già da tempo il percorso ed il progetto di un nuovo Pd con Stefano Bonaccini. Mi convince molto il suo agire, e non da ora, ho avuto modo di occuparmi in Parlamento della legislazione sui terremoti, anche di quello dell’Emilia Romagna, e davvero lavorare con lui è stato estremamente importante”.

Lo scrive in una nota la consigliera comunale dell’Aquila Stefania Pezzopane, ex parlamentare Pd e componente dell’Assemblea nazionale, annunciando il suo sostegno al presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, candidato alla segreteria del Partico democratico.

“È un ottimo amministratore, radicato nella storia del Pd, tenace assertore di un partito con una dialettica vera, ma senza più la blindatura protettiva delle correnti – aggiunge – Quando venne a L’Aquila a presentare il suo libro, gli chiesi scherzosamente, se intendeva presentarsi candidato segreterio del partito, si schernì educatamente, era settembre 2021, ma già allora aveva un progetto chiaro nella testa, aveva da poco vinto le elezioni in Emilia Romagna contro tutti i pronostici”.

“In tutto Abruzzo ed anche a L’Aquila – spiega Pezzopane – sono molti i militanti ed i dirigenti del Pd ma anche cittadini che sono colpiti dalla sua concretezza, dal chiaro progetto di un nuovo Pd, partito di una sinistra costituente. Abbiamo bisogno di un bagno di umiltà e questo congresso sarà molo importante per l’Italia e per la nostra regione”.

“Stimo molto anche le altre candidate, in particolare mi lega una grande amicizia a Paola De Micheli. Mi auguro un percorso costituente libero ed un congresso aperto, vissuto bene, nella stima e rispetto tra i concorrenti per la guida del Pd. Perché dobbiamo scegliere innanzitutto un progetto nuovo e la figura più adatta per tornare ad avere forza, identità, progetto politico. I concorrenti sono tutti e tutte persone di qualità e mai si deve generare nel dibattito una modalità tossica, negativa e di personalizzazione del confronto, come purtroppo spesso accade nel Pd. Con un Tafazzismo autolesionista che ha determinato sconfitte storiche drammatiche”.

“Buon lavoro a Stefano Bonaccini, in tanti e tante siamo già a lavoro per costituire comitati di sostegno alla sua candidatura in tutto Abruzzo. La sua presenza domenica in Abruzzo è l’occasione di un primo importante confronto”, conclude Pezzopane.