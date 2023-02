L’AQUILA – Tappa aquilana per l’europarlamentare Pina Picierno, oggi in tour in Abruzzo a sostegno del candidato alla segreteria Pd Stefano Bonaccini.

La vicepresidente del Parlamento europeo terrà un incontro oggi pomeriggio, alle 18, presso il Centro servizi volontariato, in via Saragat all’Aquila.

L’evento potrà essere seguito sulla pagina Facebook e sul sito di AbruzzoWeb.