PD RIPARTE DA ‘PROSSIMA GENERAZIONE ABRUZZO”, VENERDI’ ASSEMBLEA REGIONALE

L’AQUILA – Si terrà venerdì 16 ottobre a partire dalle 17 l’assemblea regionale del Partito Democratico abruzzese. Vi parteciperà il responsabile nazionale organizzazione Stefano Vaccari.

Il segretario regionale Michele Fina sottolinea che “si tratta di un passaggio molto importante, che imposterà il nostro lavoro fino alla primavera, quando si svolgerà la prossima tornata di elezioni amministrative. Un punto saliente della discussione sarà ‘Prossima Generazione Abruzzo’. E’ la piattaforma programmatica che definirà le proposte e i contenuti utili a valorizzare le opportunità e intercettare le risorse in arrivo dall’Unione europea, per dare un contributo concreto a quella che per la nostra regione può essere una storica stagione di ripartenza e sviluppo. ‘Prossima Generazione Abruzzo’ ci aiuterà anche a selezionare la squadra che rappresenterà le nostre idee e che si candiderà a guidare e rappresentare l’Abruzzo a tutti i livelli”.

Al primo della serie di appuntamenti di “Prossima Generazione Abruzzo” (il percorso durerà alcuni mesi con il coinvolgimento di altre forze politiche e dei movimenti) interverrà il ministro delle Politiche europee Enzo Amendola, che assieme al presidente del Consiglio coordina il Ciae, il comitato che sta definendo i progetti da proporre all’Unione europea per intercettare le risorse.

Nel corso dell’Assemblea regionale del Pd di venerdì 16 ottobre verranno inoltre analizzati i risultati delle ultime elezioni comunali e verrà programmato il lavoro di rafforzamento del Pd in tutto il territorio abruzzese, dalle sedi dove si terranno i Congressi di circolo fino ai Comuni dove è necessario ricostruire una presenza più capillare.

