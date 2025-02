PDL RINNOVABILI: CONCLUSE AUDIZIONI SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI

L’AQUILA – Concluso il lungo percorso di audizioni dedicato al progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale, “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.

Nel corso della Commissione “Territorio, Ambiente e Infrastrutture”, il presidente Emiliano Di Matteo ha fissato i tempi per gli emendamenti, con scadenza a venerdì 21 febbraio.

Oggi sono stati ascoltati: Associazione Italia Nostra Abruzzo; Parco Naturale Regionale Sirente Velino; Associazione Italia solare; Comitato Ambiente, Salute e Territorio Torre San Rocco – Pineto; diverse società impegnate nello sviluppo e installazione di tecnologie legate alle energie rinnovabili.