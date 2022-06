PEDAGGI A24 A25: PEZZOPANE, “BLOCCO AUMENTI SANCITO DA DECRETO MINISTERO”

L’AQUILA . “Il blocco dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 dal 1° luglio al 31 dicembre 2022 è un’ottima notizia, la norma è all’art 7 del decreto MIMS. La volontà di affrontare la questione per evitare gli aumenti stratosferici dal 1 luglio era stata anticipata dal Ministro Giovannini in Aula alla Camera dei Deputati. Ora la norma è realtà”.

Lo dichiara la deputata del Pd, Ufficio di Presidenza, Stefania Pezzopane.

“Stiamo lavorando da tempo, incalzando il Governo ed il Ministro Giovannini per affrontare il problema e intervenire su una situazione di stallo che ormai era divenuta insostenibile – prosegue Pezzopane -, e avevamo proprio chiesto il blocco dei pedaggi per evitare di sovraccaricare i cittadini di oneri davvero non sostenibili. Di fatto stiamo tenendo bloccate le tariffe dal 2017 in attesa dell’approvazione del PEF. L’inserimento nel dl Mims 2 di questa misura mi rincuora e dimostra che le richieste dei cittadini e dei sindaci non sono state disattese e che il Governo e il Pd sono a fianco dei nostri concittadini laddove è necessario e urgente prendere misure a tutela delle persone. Naturalmente, torniamo a sottolineare l’urgenza di approvare il PEF e di chiarire la situazione creatasi con la richiesta da parte di Strada dei Parchi di rescissione della convenzione”.