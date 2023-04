PEDAGGI AUTOSTRADALI: PEZZOPANE, “PERCHE’ MARSILIO NON HA PORTATO ANCHE I SINDACI DA SALVINI?”

L’AQUILA – “Massimo sostegno alla vertenza che vede impegnati sindaci ed amministratori di Abruzzo e Lazio per la messa in sicurezza delle autostrade A24 e A25 e per la riduzione fino all’abbattimento delle tariffe a partire dai pendolari. Mi auguro che in queste ore arrivi dal Ministro Salvini la data dell’ incontro al Mit atteso ormai da troppo tempo. Apprendiamo da una scarna nota stampa che il Presidente Marsilio ieri ha incontrato il Ministro Salvini. Perché non ha portato con se’ i sindaci che da tempo aspettano una convocazione? È riuscito almeno a intermediare una data per l’incontro promesso e tanto atteso con il coordinamento degli amministratori?”. Lo afferma l’ex senatrice Stefania Pezzopane ora consigliere comunale all’Aquila.

“E soprattutto”, prosegue, “in questo incontro con Anas e Ferrovie, cosa si è deciso di buono per l’Abruzzo oltre a fare la foto con Salvini? Ho voluto incontrare a Carsoli la Sindaca Velia Nazzaro coordinatrice dei sindaci dei territori attraversati dalle autostrade per ribadire tutto il nostro impegno. Ho consegnato alla sindaca l’ordine del giorno a mia prima firma, sottoscritto da tutte le minoranze, presentato in Consiglio comunale e bocciato dalla maggioranza. I partiti della destra, in particolare Fratelli d’Italia, avevano fatto importanti promesse per la riduzione fino all’abbattimento delle tariffe, ma ora sembrano aver dimenticato tutti gli impegni. Voglio ricordare che anche grazie alla mobilitazione dei Sindaci che si sono battuti con ogni governo di qualsiasi colore, con il centrosinistra dal 2017 anche grazie ai miei emendamenti, le tariffe sono state bloccate e non ci sono stati più aumenti. Inoltre con il governo Draghi e l’ex Ministro Giovannini si è portata avanti la radicale operazione di trasferire la gestione dal privato Strada dei Parchi al soggetto pubblico Anas”.

“Grazie a questa decisione, ora il governo può facilmente predisporre un atto di riduzione delle tariffe dei pedaggi autostradali. Nell’ odg bocciato dalla maggioranza e consegnato alla coordinatrice dei Sindaci, c’erano obiettivi che prima la destra sbandierava come di facile e rapida soluzione, e che ora che è al governo da mesi disconosce. E c’era il sostegno a questa giusta mobilitazione. Diciamo la verità, la maggioranza in Comune dell’Aquila ha abbandonato i sindaci e questa decisiva vertenza per il futuro dell’Abruzzo. Noi continueremo ad impegnarci come facciamo da anni ottenendo insieme a questi amministratori seri, risultati importanti. Ci auguriamo arrivi la data dell’incontro al Mit. ” Così chiude la Pezzopane, al termine di un incontro con la Sindaca di Carsoli Nazzaro, coordinatrice dei Sindaci, su vertenza pedaggi autostradali.