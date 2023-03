PEDAGGI A24 L’AQUILA EST-OVEST: PEZZOPANE, “PER MINISTERO OK A ESENZIONE A SPESE DEL COMUNE”

L’AQUILA – “Ringrazio il capogruppo Pd commissione Ambiente della Camera on Marco Simiani per avere sottoposto, con altri deputati, il governo ad un pressing con una interrogazione per la riduzione delle tariffe autostrade A24/A25 e per l’azzeramento del pedaggio della tratta L’Aquila Est /0vest”. Lo afferma la consigliera comunale del Pd Stefania Pezzopane.

“Nella interrogazione infatti”, prosegue, “si chiedeva di azzerare la tratta urbana Aq est/Aq Ovest, obiettivo su cui avevamo iniziato a lavorare con il governo precedente. Ma anche su questo la risposta del governo è insoddisfacente: è infatti autorizzato l’azzeramento, ma a spese del Comune. Ecco le testuali parole della risposta: “Relativamente alla circolazione ricompresa nella fascia urbana del Comune di L’Aquila il Mit si è espresso favorevolmente sullo schema di Convenzione tra Anas e il Comune stesso, che prevede l’esenzione del pedaggio per i mezzi con percorrenza compresa tra i caselli di L’Aquila Est e di L’Aquila Ovest. Il protocollo, di imminente applicazione, pone a carico del Comune gli effetti economici connessi all’esenzione che riveste natura sperimentale.”

“Quindi il governo avrebbe dato l’ok, ma sarebbe a spese del Comune. Insomma siamo a distanza mille anni luce dalle promesse roboanti del Ministro Lollobrigida, dalle enunciazioni di Marsilio e dalla raccolta di firme promossa dal Sindaco Biondi, evidentemente finita in un cestino della carta straccia di Palazzo Chigi. Le risposte sono insufficienti, nonostante siano passati mesi dalla precedente interrogazione del senatore Michele Fina su tariffe e messa in sicurezza.

Voglio esprimere invece un plauso alla energica sindaca Velia Nazzaro referente del Coordinamento di oltre 100 sindaci Abruzzo e Lazio, che ha strappato dal Mit un risultato importante, la convocazione del tavolo tecnico. Amministratori seri che si muovono con coerenza con tutti i governi nell’interesse dei cittadini abruzzesi. Sconvolge la mancanza di iniziativa verso l’esecutivo Meloni del Presidente Marsilio e del Sindaco Biondi elettoralisticamente iperattivi solo quando governa il centrosinistra. Il Sottosegretario Tullio Ferrante, nella risposta alla interrogazione del deputato Simiani che chiedeva conto sulla promessa di riduzione fino all’azzeramento delle tariffe sulle autostrade abruzzesi, ha glissato e fatto riferimento soltanto alla attivazione a breve del Tavolo istituzionale ottenuto dalla battaglia del coordinamento sindaci”.

“Alla luce di questi atteggiamenti del governo, appare ancora più grave la decisione del Consiglio comunale di bocciare l’ordine del giorno delle minoranze per la riduzione fino all’azzeramento delle tariffe autostradali e per la messa in sicurezza”.

“Il sindaco e la maggioranza del Consiglio comunale”, chiosa la Pezzopane, “hanno rinunciato a sostenere le ragioni del territorio, mentre sindache e sindaci di Abruzzo e Lazio vanno avanti con impegno. Sono al loro fianco da sempre e con loro abbiamo ottenuto il blocco degli aumenti dal 2017 ad oggi: le tariffe sono ferme da allora, gli aumenti sono stati sempre scongiurati in questi 5 anni con norme ed adeguate coperture finanziarie. È evidente che queste decisioni abbiano dei costi, che l’ex capogruppo dei deputati di FdI Lollobrigida tra l’altro solo un anno fa valutava in poche decine di milioni, mentre adesso che sono al governo sono diventati costi insopportabili. È una battaglia giusta che continueremo”.