PELLEGRINAGGIO GIUBILARE, DA AVEZZANO A L’AQUILA: IL PROGRAMMA

L’AQUILA – Sono aperte le iscrizioni al Pellegrinaggio giubilare nella Basilica di Collemaggio all’Aquila in occasione dell’Anno della misericordia.

Di seguito la nota con il programma.

Il pellegrinaggio si terrà sabato 8 luglio, con partenza da piazza Matteotti in Avezzano, alle 8,30.

L’arrivo previsto in Basilica è alle 10, per preghiera giubilare e confessioni. Alle 11 si terrà la celebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giovanni Massaro e concelebrata dai sacerdoti marsicani.

Dopo il pranzo insieme, alle 15, la visita alla bellissima e antica chiesa di Santa Maria ad Cryptas a Fossa. Il rientro ad Avezzano è previsto in serata. L’invito ad iscriversi al pellegrinaggio è rivolto alle parrocchie, ai gruppi, ai singoli che partecipando avranno occasione di attraversare la Porta Santa di Collemaggio e lucrare l’Indulgenza plenaria della Perdonanza Celestiniana, concessa nel 1294 da Papa Celestino V alla città dell’Aquila nel giorno del Martirio di San Giovanni Battista (29 agosto) di ogni anno e che Papa Francesco ha esteso a tutto questo anno.

Questo speciale anno di grazia è un evento unico che Papa Francesco, ha voluto perpetuare per un intero anno facendo dono alla comunità cristiana della proroga dell’Indulgenza plenaria, che potrà essere ottenuta per sé e per i defunti fino alla nuova apertura della porta santa per la Perdonanza Celestiniana, il 28 agosto 2023.

Per iscriversi al pellegrinaggio si può contattare la curia di Avezzano (allo 0863.413827) che attraverso l’ufficio diocesano pellegrinaggi (guidato da don Nunzio D’Orazio) sta coordinando gli autobus per raggiungere la città dell’Aquila.

[mqf-dynamic-pdf]