PENDOLARI IN RIVOLTA CONTRO TUA: “MENO POSTI SUL BUS L’AQUILA-ROMA, IN 10 LASCIATI A PIEDI”

L’AQUILA – Arriva una segnalazione per un disservizio da parte delle linee regionali Tua capitato anche stamane a un utente aquilano e ad altre persone.

“Sulla corsa di punta delle ore 7 da L’Aquila a Roma”, racconta l’abbonato Andrea Bucci, che si fa portavoce anche delle proteste di altri, “è stato ridotto il numero di posti con un bus da un piano rispetto a quello normalmente riempito a 2 piani. Risultato: quasi una decina di pendolari rimasti a piedi. E quello successivo, alle ore 9, è inutile per arrivare al posto di lavoro. Decisione presa a monte e non all’ultimo momento dall’azienda, considerato che già dalla sera precedente non era possibile prenotarsi dal sito per mancanza di posti. I lavoratori sono cosi costretti a restare a casa “in ferie””.

“Inoltre è scandaloso che per tornare da Roma la mattina è impossibile, tra le ore 9 e le ore 14 non esiste alcuna corsa, mentre prima della pandemia c’era una corsa circa ogni ora e mezza”.

