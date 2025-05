PENNAPIEDIMONTE: QUATTRO VIGILI DISPERSI IN ESCURSIONE, DUE RITROVATI, RICERCHE PROSEGUONO

CHIETI – Ieri sera la sala operativa dei vigili del fuoco di Chieti è stata attivata per un intervento di soccorso in località Balzolo, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. L’allarme è scattato per il recupero di quattro persone disperse: si tratta di vigili del fuoco del Comando di Chieti che si trovavano in escursione durante una giornata libera dal servizio.

Erano impegnati in un’escursione nel canyon del fiume Avello, nel parco nazionale della Maiella. Si tratta di una località molto suggestiva che, però, già in passato è stata teatro di gravi incidenti. L’allarme, come confermato dal comando provinciale dei vigili del fuoco, è scattato intorno alle 19.35. Si è alzato in volo anche un elicottero dei pompieri di Pescara.

Due colleghi sono stati rintracciati e soccorsi dal personale del 118. Gli altri due sono ancora dispersi, le operazioni di ricerca e soccorso delle squadre specializzate per interventi in ambienti impervi sono in corso.

È stato attivato il Centro Coordinamento Soccorsi presso la Prefettura di Chieti.