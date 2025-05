PENNAPIEDIMONTE: TROVATI SENZA VITA DUE DEI QUATTRO VIGILI DEL FUOCO DISPERSI IN FORRA DELL’AVELLO

CHIETI – Sono stati trovati senza vita i corpi dei due vigili del fuoco, entrambi 43enni che si erano dispersi ieri sera in una forra del fiume Avello, in località Balzolo, nelle vicinanze di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti. Sono stati trovati senza vita dopo essere scivolati in un crepaccio. Due loro colleghi invece sono stati rintracciati dai soccorritori e tratti in salvo: hanno riportato delle ferite ma si riprenderanno.

L’allarme era scattato già nella serata di ieri per il recupero di quattro persone disperse, vigili del fuoco del Comando di Chieti che si trovavano in escursione durante una giornata libera dal servizio. Due dei quattro invece sono stati ritrovati, uno è risultato indenne e l’altro è stato trasportato all’ospedale di Chieti, non in pericolo di vita.

Sul luogo della tragedia si trovano i parenti delle due vittime, alcuni colpiti da malore e soccorsi dai sanitari del 118 che si trovano sul posto con alcune ambulanze.

Su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, era stato attivato il Css per il coordinamento soccorsi, al quale hanno partecipato i rappresentanti delle forze dell’ordine, dei vigili del fuoco di Chieti, del 118, dell’Agenzia regionale di protezione civile, oltre ai militari dell’Ufficio documentale di Chieti ed al Nono reggimento Alpini dell’Aquila. A seguire costantemente le operazioni il sindaco di Pennapiedimonte, Rosalina Di Giorgio.

Erano impegnati in un’escursione nel canyon del fiume Avello, nel parco nazionale della Maiella. Si tratta di una località molto suggestiva che, però, già in passato è stata teatro di gravi incidenti.

Parole di cordoglio sono subito arrivate dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio.

“Purtroppo questa giornata di festa è stata funestata dal ritrovamento del corpo senza vita dei due vigili del fuoco che si erano dispersi in una forra nelle vicinanze di Pennapiedimonte. A nome personale e dell’intera giunta regionale mi stringo alle loro famiglie in questo momento di grande dolore. Ringrazio il personale del Soccorso Alpino e speleologico Abruzzo, dei vigili del fuoco, della protezione civile e del 118 per l’impegno profuso in queste ore che hanno permesso di trarre in salvo gli altri due dispersi”, ha detto il presidente.

“Esprimo la sincera vicinanza mia e della Protezione civile italiana alle famiglie dei due vigili del fuoco, e al Corpo nazionale, per la loro tragica scomparsa avvenuta in Abruzzo”. Lo dichiara il ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, a margine di una manifestazione del volontariato a Cagliari.

“Ho appreso con grande dolore la notizia della scomparsa dei due vigili del fuoco a Pennapiedimonte, dopo aver seguito da ieri sera con apprensione l’esito delle ricerche”. Lo afferma il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, Prefetto Attilio Visconti.

“Esprimo la mia più grande vicinanza alle famiglie dei due giovani, ai colleghi di Chieti e a tutto il Corpo Nazionale – aggiunge -. Occorre riconoscere la ferma volontà dei vigili del fuoco di mantenersi sempre in allenamento, anche quando sono fuori dal servizio, sempre con la passione che li spinge a migliorarsi per garantire al meglio la sicurezza e il soccorso al prossimo”.

“A nome dell’Amministrazione comunale dell’Aquila, dell’ANCI Abruzzo e mio personale, esprimo il più profondo cordoglio per la tragica scomparsa dei due Vigili del fuoco del comando provinciale di Chieti, ritrovati privi di vita in località Balzolo, nel territorio di Pennapiedimonte.”

Lo dichiara il sindaco dell’Aquila e presidente di ANCI Abruzzo, Pierluigi Biondi.

“In questo momento di dolore – prosegue Biondi – ci stringiamo con affetto e commozione ai cari delle vittime, ai colleghi del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e a tutta la comunità abruzzese, colpita da una perdita che ferisce nel profondo. Un ringraziamento sentito va al personale del Soccorso Alpino e Speleologico, ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile e al 118, che con professionalità e generosità hanno lavorato senza sosta nelle operazioni di ricerca”.

“A nome del Partito Democratico abruzzese esprimo cordoglio e dolore per la morte dei due vigili del fuoco durante un’escursione. Ringrazio il personale del 118, dei vigili del fuoco e della protezione civile e tutti quelli che hanno permesso di raggiungere e trarre in salvo i due dispersi. In questo momento di dolore ci stringiamo attorno alle famiglie delle vittime”, così Daniele Marinelli, segretario Pd Abruzzo.

“Profondo dolore per la morte dei due vigili del fuoco, dispersi ieri nelle vicinanze di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti, e i cui corpi sono stati ritrovati oggi. Mi stringo alle loro famiglie a cui va tutta la mia vicinanza”. Lo afferma Luigi D’Eramo, sottosegretario di Stato al Masaf. “Un ringraziamento a tutti i soccorritori – aggiunge D’Eramo -, grazie al loro impegno è stato possibile trarre in salvo gli altri due dispersi”.