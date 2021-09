PENNE, ASSEGNATI AL COMUNE 700MILA EURO PER RIQUALIFICARE LO STADIO DI CONTRADA CAMPETTO

PENNE – L’Amministrazione comunale di Penne ha ottenuto un finanziamento di 700mila euro per la riqualificazione del campo di calcio di contrada Campetto. I fondi saranno erogati dal Dipartimento Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri (bando sport e periferia 2020).

Saranno realizzati i seguenti interventi: illuminazione pubblica (torri faro) e pista di atletica federale; saranno sostituite le caldaie del palatenda e del palasport; e installati gli impianti fotovoltaici per alimentare tutti gli impianti presenti nella cittadella dello sport. “Sono fondi importanti con i quali andremo a completare la riqualificazione degli impianti sportivi – ha detto l’assessore al patrimonio Gilberto Petrucci -. Realizzeremo, inoltre, una pista di atletica che sarà omologata per gli eventi nazionali e Penne diventerà un centro federale importante. La nostra amministrazione comunale ha lavorato molto negli ultimi cinque anni per potenziare l’impiantistica sportiva e continueremo a farlo anche dopo”. Un altro contributo di 150mila euro è previsto dalla Regione Abruzzo per riqualificare la piscina al coperto (riparazione vasca e vetrate) i cui lavori dovranno essere appaltati entro il 31 dicembre 2021.