PENNE: ASSESSORE CHIARELLA, “INTERVENTI PER UN MILIONE DI EURO A FAVORE DELLE STRADE COMUNALI”

PENNE – L’Amministrazione comunale, guidata dal sindaco Gilberto Petrucci, ha messo in cantiere due nuovi interventi per riqualificare e mettere in sicurezza le strade periferiche per un importo complessivo di 950 mila euro. Due gli interventi programmati: la messa in sicurezza della strada “Collemaggio (tratto Valori-Di Febo)”, aggiudicata alla ditta De Leonibus di Città Sant’Angelo (importo di 700mila euro), e la messa in sicurezza della viabilità comunale di Roccafinadamo, per un importo complessivo di 250mila euro (a breve saranno affidati i lavori). L’Amministrazione comunale ha destinato un altro intervento economico, pari a 32mila euro, finanziati con l’ultima variazione al bilancio previsionale del 30 novembre 2021, è stato destinato alla manutenzione ordinaria delle strade cittadine.

“Sono i primi due interventi, per un importo complessivo di circa un 950mila euro, mirati a riqualificare la viabilità periferica – ha detto l’assessore comunale ai lavori pubblici Valentina Chiarella -. Siamo a lavoro per reperire i nuovi fondi dagli enti sovracomunali, che saranno destinati alla viabilità danneggiata, negli ultimi anni, dal dissesto idrogeologico”. Il sindaco Gilberto Petrucci, inoltre, ha programmato un incontro con il Segretariato regionale Mibact, che si terrà la prossima settimana, con l’obiettivo di redigere il cronoprogramma degli interventi che saranno effettuati sugli edifici religiosi nei prossimi due anni: Cattedrale e museo civico Diocesano (due milioni di euro), Chiesa della Santissima Annunziata (1 milione 500mila euro), Chiesa di San Giovanni Battista (550mila euro) e Chiesa di San Domenico (280mila euro). (ufficio comunicazione).