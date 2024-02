PENNE: D’INCECCO (LEGA), “PRESTO UN’OASI FELINA PER GATTI ABBANDONATI”

PENNE – “A Penne sorgerà un’oasi felina, un lungo in cui potranno essere ospitati e soccorsi gatti abbandonati, feriti, rimasti senza proprietario, cucciolate in pericolo. E questo sarà possibile grazie ad un finanziamento di 20 mila euro, che ho inserito nel bilancio regionale, approvato a fine dicembre”.

Ad annunciarlo è il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo D’Incecco, candidato alle elezioni regionali in programma il 10 marzo in Abruzzo.

“Nell’oasi i gatti troveranno un riparo, cibo e quelli malati, anziani e con disabilità tutte le cure di cui hanno bisogno e naturalmente potranno essere adottati. La decisione di aderire a questa iniziativa – spiega D’Incecco – è nata dopo un incontro con i volontari della sezione di Pescara dell’Enpa e aver ascoltato i problemi che ci sono sul territorio e, quindi, le necessità”.

“La Lega è da sempre per la tutela e il benessere degli amici a quattro zampe. Ricordo che nella nostra regione, grazie al lavoro del partito e ad un progetto di legge, di cui sono stato primo firmatario, gli animali domestici hanno la possibilità di essere sepolti con i loro padroni nei cimiteri comunali”, conclude.