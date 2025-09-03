PENNE: DOMANI APERTURA DEL SITO PRODUTTIVO TESSILE DEL GRUPPO CUCINELLI

PENNE – «Il gruppo Cucinelli rappresenta un’occasione di rilancio per il settore tessile dell’Area vestina. Penne avrà benefici importanti in termini occupazionali e sociali. L’investimento rappresenta l’emblema della rinascita di Penne».

Lo ha detto il sindaco Gilberto Petrucci, commentando l’apertura del nuovo sito produttivo del gruppo Cucinelli, a Penne (Pescara), in programma domani, giovedì 4 settembre, a partire dalle ore 17, che avverrà in occasione di una cerimonia pubblica alla quale prenderà parte il Presidente Brunello Cucinelli.

«L’obiettivo dell’Amministrazione comunale è potenziare il Polo dell’Alta moda pennese – ha proseguito il sindaco – perché Penne possa essere considerata in Italia l’emblema della sartoria artigianale. I migliori sarti di Roma, di Milano, hanno spesso origini pennesi. Il loro know-how è unico nel mondo».

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il Presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, l’Assessore regionale alle attività produttive Tiziana Magnacca e il Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri. Attesi anche i vertici di Confindustria Abruzzo Medio-Adriatico, tra i quali il presidente Lorenzo Dattoli e il past-president Silvano Pagliuca.