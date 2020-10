PENNE, “ECO E SISMA BONUS”: BLASIOLI E FERRAZZI TRA GLI OSPSITI DELL’EVENTO ORGANIZZATO DAL PD

PENNE – Il Circolo di Penne del Partito Democratico e la Federazione Provinciale pescarese si sono fatti promotori dell’iniziativa pubblica “Eco e Sisma Bonus: una misura per il rilancio” che ospiterà quali relatori il consigliere regionale Antonio Blasioli ed il Senatore Andrea Ferrazzi, membro della Commissione Ambiente del Senato. L’incontro è organizzato il prossimo 15 ottobre dalle ore 18,30 alla sala polivalente in Piazza Luca da Penne a Penne (Pecara).

“Già da tempo, insieme al segretario provinciale, abbiamo lavorato per la costruzione di un’iniziativa pubblica sulle fondamentali misure dell’Eco e Sisma Bonus, introdotte dal Governo nazionale» commenta il coordinatore del circolo pennese, Andrea Vecchiotti, che prosegue «volevamo che questa iniziativa si svolgesse proprio a Penne perché riteniamo che questo tipo di bonus possa rappresentare una chiave di volta nella fase di rilancio dell’economia delle aree interne. La crisi pandemica ci ha palesato il fatto che bisogna iniziare a ripensare un nuovo assetto territoriale che riesca a mettere in rete i grandi centri urbani con le città ed i territori della dorsale appenninica, avendo anche uno sguardo attento alla tutela ambientale ed alla riduzione del consumo di suolo, da realizzarsi attraverso interventi per il recupero ed il miglioramento delle strutture già esistenti. Senza dimenticare che anche l’edilizia popolare, dopo un lungo periodo di assenza di interventi pubblici di manutenzione, potrà beneficiare degli interventi di Eco e Sisma Bonus”.

“Un’iniziativa che rappresenta – aggiunge il segretario provinciale Nicola Maiale – un ulteriore passo sulla strada del rinnovamento del Partito Democratico. Un partito attento ai bisogni delle cittadine e dei cittadini e con l’ambizione di riconnettere i territori della nostra provincia, radicandosi sempre più e qualificando una nuova classe dirigente preparata, aperta all’ascolto e con forti legami con le proprie comunità di riferimento”.

Nel rispetto delle normative volte al contenimento della diffusione del contagio, per partecipare all’evento sarà necessario prenotarsi inviando una mail a partitodemocraticopennemail.com o un SMS/WhatsApp al 3807942973.

