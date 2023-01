PENNE: GIORNATA DELLA MEMORIA CON LA TESTIMONIANZA DI HELGA SCHOTTEN, IN DIRETTA DA TEL AVIV

PENNE – Per ricordare la data del 27 gennaio, quando furono abbattuti i cancelli di Auschwitz segnando la fine della persecuzione del popolo ebraico da parte del nazifascismo, il Comune di Penne (Pescara), in collaborazione con la Università della LiberEtà “Nicola Perrotti”, ha organizzato l’evento “Giornata della memoria”, che si terrà venerdì 27 gennaio dalle 10, presso la Sala Consiliare del Comune nel Chiostro di San Domenico.

Dopo il saluto del sindaco, Gilberto Petrucci, e del presidente dell’Università della LiberEtà, Silvia Di Salvatore, significativo sarò l’intervento degli studenti degli Istituti scolastici della Città di Penne che presenteranno i loro lavori e performance sul tema, in testimonianza della loro volontà che i fondamentali valori (della libertà, della pace, della fratellanza tra i popoli, contro ogni forma di discriminazione e di razzismo) non siano mai abbandonati e non vadano dispersi.

L’evento commemorativo del 27 gennaio sarà caratterizzato dalla presentazione di una pubblicazione che racconta fatti e persone che furono protagoniste dei difficili anni 1943-1944 a Penne. Si tratta del “Diario di guerra” di Duilio Fornarola.

Il libro, tra l’altro, racconta la storia della famiglia di Jacob Schotten, perseguitata dalle SS, fuggita dalla Germania e rifugiatasi in terra vestina. Padre, madre e tre bambine: Lisa, Pnina ed Helga Schotten. Quest’ultima, sopravvissuta alla guerra, interverrà in videoconferenza da Tel Aviv, dove risiede.