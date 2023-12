PENNE: IMPORTUNA CLIENTI SUPERMERCATO CON COLTELLO IN TASCA, ARRESTATO 61ENNE

PESCARA – Importuna i clienti di un supermercato di Penne con un coltello in tasca ed è stato arrestato dai Carabinieri, nella serata del 21 dicembre.

L’uomo di 61 anni, residente nella locale cittadina pescarese, resosi responsabile del reato di resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli uomini del Norm, all’esito di molteplici segnalazioni pervenute alla Centrale Operativa della Compagnia di Penne, sono intervenuti presso un noto supermercato della cittadina vestina dove un soggetto si aggirava, senza alcun intento commerciale, ma solo per importunare i numerosi clienti presenti massicciamente nell’esercizio per gli acquisti natalizi.

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per i suoi trascorsi di polizia, individuato dal personale operante e sottoposto ad immediato controllo, ha tentato la fuga, venendo prontamente bloccato all’uscita del supermercato, ed è stato sequestrato un coltello a serramanico della lunghezza complessiva di circa 20 centimetri, occultato nella tasca dei pantaloni.

Dopo aver proceduto alle formalità di rito, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto. L’Autorità giudiziaria ha convalidato il provvedimento restrittivo disponendo carico dell’indagato la misura cautelare dell’obbligo di dimora, con il divieto di uscire dalla propria abitazione in orario notturno.