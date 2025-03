PENNE: INCENDIO IN APPARTAMENTO CENTRO STORICO, ILLESI I PROPRIETARI

PENNE – Attimi di paura questa sera a Penne (Pescara) per un incendio divampato all’interno di un appartamento nel quartiere di Santa Croce, in centro storico.

Non si registrano feriti, sono in salvo e stanno bene i proprietari dell’abitazione.

Sul posto sono prontamente intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Penne.

Ancora da chiarire le dinamiche.

“Ringrazio di cuore i Vigili del Fuoco, i carabinieri di Penne e gli agenti della Polizia Municipale per le operazioni di soccorso. Sono in corso le indagini per individuare l’origine del rogo”, fa sapere il sindaco Gilberto Petrucci.