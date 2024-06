PENNE: INCENDIO IN MUNICIPIO, NESSUN FERITO MA DANNI. LE FIAMME SOFFOCATE SUBITO

PENNE – Incendio ieri all’interno del Municipio di Penne (Pescara). Le fiamme hanno avvolto l’archivio della sala che ospita la Centrale Unica di Committenza e le stanze laterali. Non ci sono stati feriti. Lo rende noto l’Ansa.

Sul posto sono intervenuti i Vigli del Fuoco del Distaccamento di Penne, i carabinieri della Compagnia di Penne e l’ambulanza del 118 del presidio ospedaliero San Massimo. All’interno dello stabile (ex Convento dei domenicani) erano presenti alcuni dipendenti, tra i quali il responsabile dell’Area Tecnica, l’ing. Piero Antonacci, e la responsabile dell’Area Finanziaria, Antonella Cicoria. I dipendenti sono stati messi in salvo grazie al piano di emergenza scattato dopo l’allarme.

Si indaga sulle cause dell’incendio. “I dipendenti hanno notato un fumo denso uscire dal tunnel della sala gare – ha raccontato il sindaco, Gilberto Petrucci, che ha raggiunto il Municipio – Immediatamente è scattato l’allarme e i dipendenti presenti in quel momento sono stati messi in salvo. Le fiamme in poco tempo hanno avvolto scrivanie e archivi. Ringrazio i vigili del fuoco che hanno immediatamente domato le fiamme. Valuteremo i danni nelle prossime ore”. Il sindaco di Penne è stato contattato dal prefetto di Pescara per essere informato sull’accaduto.