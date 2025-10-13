PENNE OSPITA LA MOSTRA “ART COULTURE” DOVE L’ABITO DIVENTA UN CAPOLAVORO DELLA MODA

PENNE – Una mostra di abiti che si ispirano all’arte è un’esposizione affascinante che celebra il dialogo e la fusione tra due mondi apparentemente distanti ma intrinsecamente connessi: la moda e le arti visive.

La mostra si terrà nell’Auditorium Giovanni Evangelista, nel cuore del centro storico di Penne (Pescara), dal 25 al 31 ottobre prossimi. La cerimonia di inaugurazione è in programma sabato 25 ottobre, alle ore 16.30.

“Non si tratta semplicemente di esporre capi di abbigliamento, ma di presentare vere e proprie opere d’arte indossabili, dove il tessuto diventa tela e l’ago si trasforma in pennello. Abbiamo messo in campo una sinergia tra Fondazione Brioni e ABAQ per coniugare l’artigianato sartoriale e formazione”, ha commentato il sindaco Gilberto Petrucci.

“Art Couture” presenta quaranta capi in relazione tra loro, frutto della ricerca e della creatività degli studenti dell’indirizzo Moda e Costume ABAQ.

Un elemento di particolare rilievo è la sinergia raggiunta dagli studenti attraverso una stretta collaborazione tra il Corso di Moda e Costume dell’ABAQ e la prestigiosa Scuola di Alta Sartoria Nazareno Fonticoli, promossa dalla Fondazione Brioni.

Inoltre, tra le creazioni spicca un abito unico che ripropone la celebre opera “L’età dell’oro” (Afro Basaldella, 1975), celebrando i cinquanta anni dalla sua creazione. Questo capo sottolinea il legame profondo tra la moda, le arti tessili e la storia culturale del territorio abruzzese.