PENNE: SUCCESSO DELL’ESERCITAZIONE DI PROTEZIONE CIVILE DEL GRUPPO ANA

PENNE – Conclusa domenica mattina, con una cerimonia istituzionale, l’esercitazione del 4° Raggruppamento ANA, svoltasi da venerdì a ieri. Un evento straordinario che ha coinvolto l’intera comunità, permettendo di diffondere la cultura della protezione civile e testare il piano di emergenza comunale.

Il sindaco di Penne (Pescara) Gilberto Petrucci ha espresso gratitudine ai promotori, tra cui il nucleo operativo ANA di Penne guidato da Luciano Bifari, e il consigliere sezionale “Abruzzi” Antonio Cenerino. Un sentito ringraziamento è andato anche ai volontari e agli alpini del gruppo “Tommaso Cutilli”, promotori dell’iniziativa. Fondamentale il contributo del gruppo di Protezione civile “Jonny Damiani”, che ha coordinato il COC sotto la supervisione dell’assessore Antonio Baldacchini. Importante anche il supporto del Comitato della Croce Rossa di Penne. L’esercitazione ha rappresentato un momento di grande partecipazione e preparazione per la sicurezza collettiva.