PENNE: UNA GIORNATA DI SENSIBILIZZAZIONE E PREVENZIONE DEL DIABETE

PENNE -In occasione della Settimana dedicata alla Giornata mondiale del diabete, la ASL di Pescara promuove una giornata di sensibilizzazione e prevenzione rivolta alla popolazione, con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza sui fattori di rischio del diabete mellito, una patologia in costante crescita negli ultimi anni. L’appuntamento è fissato per domenica 16 novembre, dalle ore 10 alle 14, in piazza Luca da Penne a Penne (Pescara).

Nel corso dell’iniziativa saranno somministrati questionari per la valutazione del rischio di sviluppare diabete e malattie cardiovascolari e saranno offerti consigli utili per adottare comportamenti preventivi basati su stili di vita corretti. L’attività è organizzata dalla UOC di Endocrinologia e Malattie Metaboliche della ASL di Pescara, diretta dalla Prof.ssa Gloria Formoso, in collaborazione con la Scuola di Specializzazione in Endocrinologia e Malattie del Metabolismo dell’Università di Chieti-Pescara, i cui medici in formazione afferiscono alla struttura aziendale.

L’iniziativa è volta ad intercettare precocemente i fattori di rischio e orientare i cittadini verso percorsi di salute consapevoli.

La ASL di Pescara invita la cittadinanza a partecipare numerosa per cogliere un’opportunità concreta di informazione e prevenzione.