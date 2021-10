“PENSIONE ANTICIPATA A CHI FA FIGLI”, LA PROPOSTA DI COTTARELLI CONTRO LA CRISI DEMOGRAFICA

ROMA – “Servirebbe un meccanismo premiante: chi fa figli vada in pensione prima”: così l’ex commissario per la revisione della spesa pubblica, Carlo Cottarelli, ha lanciato la sua proposta per contrastare la crisi demografica con un Tweet nel quale commenta i dati Istat sul calo delle nascite del 2021: “Con pochi figli ci saranno meno lavoratori a produrre ciò che è necessario per gli anziani” e di conseguenza, questi ultimi, saranno obbligati “a ritardare il pensionamento”.

Lo riporta TgCom24. La soluzione, invece, per il direttore dell’Osservatorio sui conti pubblici italiani dell’Università Cattolica, starebbe nell’incentivare i genitori a fare figli con “il premio” della pensione anticipata.