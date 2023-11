PENSIONI MEDICI: D’ERAMO E BAGNAI, GOVERNO LAVORA SULLA MANOVRA, TUTELA SANITA’ È PRIORITA'”

L’AQUILA – “Come chiarito giorni addietro dal sottosegretario Durigon, il Governo interverrà con un suo emendamento per correggere la norma della manovra sui pensionamenti nelle professioni sanitarie. Dobbiamo andare incontro alle categorie di lavoratori fondamentali per il Paese”. E’ quanto dichiarano gli esponenti regionali della Lega Luigi D’Eramo, Sottosegretario all’agricoltura, e Alberto Bagnai, Presidente della Bicamerale Enti Gestori, rispondendo così alle perplessità sollevate nei giorni scorsi da politici e rappresentanti di categoria in merito all’Articolo 33 della bozza di Legge di Bilancio.

“Aspettiamo con fiducia il testo dell’emendamento governativo.”, proseguono Bagnai e D’Eramo, “I medici e tutti i professionisti del settore sanitario godono della piena considerazione da parte dell’Esecutivo e del Parlamento, come dimostrano le risorse che la manovra dedica al settore. L’obiettivo è valorizzare queste professionalità e non favorirne le fughe all’estero, le dimissioni volontarie o i pensionamenti anticipati, a discapito dei servizi sanitari offerti alla collettività”.