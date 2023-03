PENTHOUSE PRIVATE GALLERY: ALL’AQUILA UN NUOVO SPAZIO DEDICATO ALL’ARTE, INAUGURAZIONE IL 30 MARZO

L’AQUILA – Un nuovo spazio dedicato all’arte e alle arti performative.

All’Aquila apre Penthouse Private Gallery, in via San Tommasi 3 (ex vicolo del Cinema Rex).

L’inaugurazione si terrà giovedì 30 marzo con la Mostra Retrospettiva “Omaggio a Nino Gagliardi, poeta del colore materico” a cura di Antonio Gasbarrini.

Penthouse Private Gallery nasce grazie all’intuito di Marcello Di Giacomo e alla disponibilità di Marco Urbano, proprietario dello spazio in cui è stata allestita la galleria temporanea, dove sarà possibile ospitare espressioni artistiche di vario genere, mettendo a disposizione della comunità più di 500 mq di spazi espositivi e di lavoro. Un luogo in cui il vero protagonista sarà l’artista stesso, in un connubio perfetto di qualità e bellezza assunti a patrimonio comune, per stimolare nuove idee e voglia di creare.

In occasione dell’inaugurazione sarà possibile visitare la Mostra Retrospettiva “Omaggio a Nino Gagliardi, poeta del colore materico”, a cura di Antonio Gasbarrini, in cui saranno esposte più di 50 opere provenienti dalla collezione privata della nipote dell’artista, Alessia Fabiani e della figlia, Patricia Gagliardi, che presenzieranno all’evento con un reading delle poesie dell’artista .

La mostra sarà aperta dal pubblico dal 30 marzo all’1 maggio con il seguente orario: tutti i sabati dalle 17 alle 19,30 e tutte la domenica dalle10,30 alle 13,00 e dalle 16.00 alle 19,30. Dal lunedì al venerdì su prenotazione al numero 3317383503.