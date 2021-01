“PER NON DIMENTICARE”, IL VIDEO SCELTO DALLA CITTA’ DI SULMONA PER LA GIORNATA DELLA MEMORIA

SULMONA – “E’ importante, forse ancor di più in questo anno di emergenza, onorare la Giornata della Memoria e soffermarci a riflettere per non dimenticare e rendere omaggio al ricordo delle vittime dell’Olocausto, con un linguaggio vicino ai giovani per un futuro di pace, di tolleranza, di accoglienza, di integrazione, affinché quell’orrore dei campi di concentramento, generato dall’odio, non si ripeta mai più”.

Lo dichiara il sindaco di Sulmona Annamaria Casini, riguardo il video “Per non dimenticare”, che la città di Sulmona ha scelto come messaggio nel Giorno della Memoria, nella convinzione che l’arte teatrale potrà veicolare la testimonianza di chi quell’orrore lo ha vissuto davvero da vicino.

Protagonisti sono i brani tratti dal diario di un sulmonese, Francesco Di Felice, classe 1907 al quale il prefetto dell’Aquila Cinzia Torraco ha conferito la medaglia d’onore, riconoscimento alla memoria attribuito ai “cittadini italiani, militari e civili, deportati ed internati nei lager nazisti e destinati al lavoro coatto per l’economia di guerra”, ritirata questa mattina dai familiari, in particolare dal figlio Mario Di Felice e dalla nipote Anna Rita Spagnoli, durante una breve all’Aquila, alla presenza del sindaco Annamaria Casini.

“Una cerimonia commovente – afferma il sindaco -, le parole del Prefetto, che hanno ricordato il sacrificio di tanti uomini e donne vittime di tanto orrore, si sono fuse con l’orgoglio di aver potuto personalmente onorare un nostro concittadino, Francesco Di Felice, attraverso i suoi familiari, ricordando quell’orrore che ha toccato da vicino anche la nostra Città, e sottolineando quanto sia importante sentirsi parte integrante di una stessa collettività anche in un periodo così complesso” conclude il sindaco.

