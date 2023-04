PER UN’AGRICOLTURA GIOVANE AL PASSO COI TEMPI, CONVEGNO ALL’AGRARIO DI TERAMO

TERAMO – “Per un’agricoltura giovane al passo con i tempi” è stato il tema del convegno tecnico-scientifico che si è svolto oggi all’Istituto Agrario “Rozzi” di Teramo, diretto dalla preside Caterina Provvisiero.

Nel corso della mattinata sono state trattate interessanti tematiche spaziando da quelle di carattere economico-sociale con il professor Angelo Frascarelli, presidente dell’Ismea (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare), a quelle che riguardano le innovazioni nel settore agricolo, come ad esempio le nuove varietà cerealicole di interesse agroambientale per far fronte ai cambiamenti climatici con la dottoressa Oriana Porfiri, dalle nuove tecnologie per la meccanizzazione agricola con il professor Sandro Liberatori alle nuove tecnologie di estrazione dell’olio con il professor Gianluca Veneziani, con la valorizzazione dei sottoprodotti oleari.

L’esperienza di un giovane imprenditore di successo del settore olivicolo-oleario, Rino Matone, ha concluso gli interventi.

L’evento è stato seguito con grande attenzione dagli studenti dell’Istituto agrario Rozzi ed ha posto particolare rilievo sull’esigenza di sviluppare capacità gestionali ed imprenditoriali in grado di porre in essere nuove idee “smart” ed esperienze per favorire l’arricchimento del patrimonio agroambientale ed agroimprenditoriale del territorio.