PERCEPIVA REDDITO DI CITTADINANZA, ARRESTATO CON DROGA A ORTONA

CHIETI – Un cittadino di Ortona (Chieti) che percepiva il reddito di cittadinanza, è stato arrestato e posto ai domiciliari dagli uomini della Tenenza di Orotna della Guardia di Finanza.

I militari gli hanno sequestrato 35 grammi di cocaina e 70 grammi di hashish, già suddivisi in dosi, un bilancino di precisione e 4.000 euro in contanti.

“Il servizio scaturisce – si legge in una nota – dall’ordinaria attività di prevenzione posta in essere per il contenimento del rischio da contagio Covid-19 nel corso del quale, con l’ausilio delle unità cinofile di Pescara, si è proceduto al controllo e alla perquisizione. Il risultato di servizio conferma la costante presenza del Corpo sul territorio della Provincia, in perfetta sinergia con le altre Forze di Polizia e in piena aderenza alle direttive emanate dal Prefetto”.

