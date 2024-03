PERCHÉ È IMPORTANTE UTILIZZARE UNA VPN GRATIS NELL’ERA DELL’INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Le nostre vite sono ormai impregnate di intelligenza artificiale. Migliora l’efficacia dei nostri compiti abituali e crea molte nuove opportunità. Allo stesso tempo, l’ascesa dell’intelligenza artificiale sta causando preoccupazioni sulla privacy dei dati personali. Questo perché le app basate sull’IA raccolgono e utilizzano una tonnellata di dati personali su di noi. In questo articolo esamineremo i principali problemi di privacy legati all’IA, insieme alle precauzioni che si possono prendere. Scopriremo come l’utilizzo di una VPN gratis sia uno dei metodi più semplici per la protezione dei dati.

Problemi di privacy dei dati associati all’IA

– Raccolta e utilizzo non autorizzato di informazioni.

L’intelligenza artificiale richiede molti dati per essere addestrata. Ci si chiede se le app basate sull’IA raccolgano sempre e solo i dati che gli utenti hanno permesso di raccogliere.

Intorno a noi sono moltissimi dispositivi dotati di intelligenza artificiale. Le statistiche mostrano che spesso gli utenti non si rendono nemmeno conto che le informazioni che li riguardano vengono raccolte e analizzate. I timori sulla possibilità di raccolta illegale di dati sono comuni e le preoccupazioni più significative riguardano i dati biometrici personali e le informazioni sensibili.

– Mancanza di trasparenza nell’utilizzo dei dati.

Gli algoritmi di IA operano spesso come “scatole nere”, senza che nessuno sappia con precisione quali dati siano stati utilizzati per l’addestramento o come l’algoritmo prenda le decisioni. L’assenza di trasparenza porta a interrogarsi su pregiudizi, discriminazioni, decisioni ingiuste e uso etico delle conoscenze.

– Aggregazione di dati trasversali e previsione di informazioni sensibili.

Per aumentare l’accuratezza e l’efficacia, i modelli di IA utilizzano dati provenienti da diverse fonti. Ciò implica che i dati privati provenienti da più domini possono essere combinati, consentendo la previsione di informazioni sensibili. Nel mondo dell’IA è possibile prevedere l’orientamento sessuale, l’appartenenza politica e i problemi di salute mentale. Chi può garantire che i risultati di queste proiezioni non influenzino i processi decisionali?

Tuttavia, la perdita di dati è un altro pericolo che aumenta con la crescita dell’IA, oltre ai problemi già elencati sulla mancanza di trasparenza dell’IA.

– Pericolo di violazione dei dati e di attacchi informatici.

Mai come oggi sono state accumulate ed elaborate quantità tali di dati personali. È più che mai probabile che i ladri riescano ad accedere a questi dati. L’anno peggiore in termini di quantità di dati compromessi è stato il 2023.

Per rendere più efficaci i loro attacchi, i criminali informatici hanno iniziato a utilizzare la tecnologia basata sull’intelligenza artificiale.

Alla luce di quanto detto, l’unico problema che rimane è come proteggere i dati personali.

Come VPN gratis può proteggere i vostri dati

Purtroppo non esiste una pillola magica che possa garantire la vostra completa sicurezza. Tuttavia, come dimostra la pratica, tutto si basa su azioni semplici che a volte vengono ignorate. Per essere sicuri, utilizzate una VPN, leggete le condizioni d’uso prima di accettarle, cambiate le vostre password ed evitate di pubblicare informazioni importanti online. Che cos’è una VPN e come funziona? Analizziamo meglio questo aspetto.

Una rete privata virtuale, o VPN, è una tecnologia che offre una connessione privata e sicura a Internet. Una VPN ha due funzioni principali:

1) crittografia del traffico

2) nascondere l’indirizzo IP.

È possibile utilizzare Internet, compresa l’AI, in modo sicuro e anonimo grazie alle caratteristiche principali della VPN. Stabilisce un canale sicuro per la trasmissione dei dati. Algoritmi affidabili garantiscono la salvaguardia dei dati durante la trasmissione, riducendo così la probabilità di perdita dei dati.

È possibile mantenere l’anonimato online grazie alla funzione di occultamento dell’indirizzo IP. Numerosi dettagli sull’utente, come il nome e la posizione, sono contenuti nell’indirizzo IP. Quando si stabilisce una connessione VPN, l’indirizzo IP viene modificato in quello del server scelto.

Sebbene una VPN offra molteplici vantaggi, come una connessione Internet più veloce e l’accesso illimitato a qualsiasi sito web, le sue caratteristiche di sicurezza sono le più importanti quando si tratta di utilizzare l’IA. È importante utilizzare una VPN su tutti i dispositivi, non solo sul PC. È possibile installare l’applicazione VPN per Android da Google Play Store.

Altre misure per aumentare la privacy dei dati

1) Prendere sul serio l’igiene dei dati.

Ridurre la quantità di informazioni personali disponibili online è la strategia migliore per ridurre i rischi associati alla privacy dei dati. Sebbene sia impossibile vivere nell’era moderna senza lasciare tracce digitali, è necessario fare uno sforzo per ridurle. Prima di effettuare l’acquisto, valutate se avete bisogno di un nuovo gadget intelligente per la vostra casa o di una nuova applicazione. L’utilizzo ha più vantaggi che svantaggi?

Siate cauti nel condividere le vostre informazioni personali sui social media. Per chi raccoglie dati, i social network sono una vera e propria miniera d’oro. Vi consigliamo di controllare le impostazioni della privacy e di limitare i dati che rivelate ad altri.

2) Aggiornare il software.

Questa linea guida fondamentale si applica sia alla salvaguardia di base delle informazioni che alla sicurezza dei dati nel contesto dell’intelligenza artificiale. Installate le applicazioni dallo store ufficiale, aggiornatele spesso e utilizzate solo software ufficiale. Purtroppo, spesso si ignora questa linea guida fondamentale per evitare potenziali problemi di aggiornamento. Tuttavia, gli aggiornamenti includono spesso correzioni di errori gravi, in particolare nel campo della sicurezza dei dati.

I produttori di software lavorano per essere all’avanguardia e aggiornare il software più rapidamente, mentre gli aggressori cercano di penetrare negli algoritmi e ottenere i vostri dati personali. Pertanto, è bene prestare attenzione agli aggiornamenti del software.

3) Controllare le norme sulla privacy.

Prima di fare clic sulla casella “Ho letto e accetto”, è necessario leggere sempre l’informativa sulla privacy. Se viene richiesto l’accesso a informazioni non pertinenti o se si hanno dubbi sulla politica sulla privacy, non esitare a rifiutare l’uso del servizio.

Adottando queste misure pro attive, le persone possono rafforzare notevolmente la loro privacy dei dati. È impegnativo, ma non impossibile, tenere sotto controllo i propri dati personali.

Insieme alle opportunità, sorgeranno nuove sfide. Anche se i vantaggi dell’IA sono evidenti, non possiamo trascurare la privacy dei dati. Possiamo navigare con sicurezza nel mondo dell’IA utilizzando la crittografia e facendo valutazioni ben informate sulle tecnologie che utilizziamo.