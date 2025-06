PERCORSO NASCITA SICURO: IL LIONS CLUB L’AQUILA DONA MONITOR MULTIPARAMETRICO A REPARTO OSTETRICIA

L’AQUILA – Un monitor multiparametrico portatile a batteria al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell’Ospedale “San Salvatore” dell’Aquila.

A donarlo il Lions Club L’Aquila con lo scopo di consentire ai reparti di Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia, Anestesia e Rianimazione il completamento del progetto ministeriale “Percorso Nascita Sicuro” avviato da anni dalle professionalità dell’ospedale aquilano con l’obiettivo di assicurare un’assistenza appropriata, sicura e rispettosa dei diritti della donna e del neonato lungo tutto il percorso nascita.

La consegna ufficiale avverrà venerdì 20 giugno, alle 11, nell’aula “Alice Dal Brollo” dell’Ospedale San Salvatore dell’Aquila, alla presenza delle autorità sanitarie e universitarie, dei vertici del Lions Club L’Aquila e dei rappresentanti delle Unità Operative interessate: Ginecologia e Ostetricia, Neonatologia, Anestesia e Rianimazione.

La donazione è stata possibile grazie alla raccolta fondi attivata dal Lions nei mesi scorsi dal titolo “Percorso Nascita Sicuro” il cui ricavato è stato interamente destinato all’acquisto del macchinario dal valore economico di 7.600,00 euro.

Il dispositivo scelto su specifica indicazione dell’Ospedale, è un Mindray modello N1 con modulo CO₂, compatibile con la strumentazione già in uso in sala operatoria. Rileva parametri fondamentali quali ECG a 12 derivazioni, saturazione SaO₂, pressione arteriosa cruenta e incruenta, e EtCO₂. Il suo utilizzo è previsto in particolare durante l’analgesia in travaglio e in tutte le situazioni ostetriche di urgenza o emergenza, offrendo supporto anche alla gestione tempestiva di eventi critici come l’emorragia post-partum.

“Questa iniziativa nasce da un ascolto profondo del territorio e da un dialogo costante con i professionisti della sanità pubblica – dichiara in una nota l’avvocato Roberta Spaziani, presidente del Lions Club L’Aquila – Il nostro obiettivo è contribuire in modo concreto alla sicurezza del parto, sostenendo il diritto delle donne a vivere questo momento con il massimo della tutela possibile. È anche un modo per affermare la cultura della prevenzione e dell’umanizzazione del percorso nascita, promuovendo l’adozione di pratiche mediche moderne come l’analgesia peridurale. Il nostro impegno è al fianco delle famiglie aquilane e dei professionisti che operano ogni giorno con dedizione nei reparti ospedalieri”.

Il Lions Club L’Aquila” ringrazia per la generosità le imprese artigiane aquilane che hanno reso possibile la conclusione del progetto: Gruppo Futura S.r.l.s., Tecnocalor di Mario Baglioni, Claudio Mastrantonio, Tecnocon di Fabio Pezzopane e Maria Cristina Baglioni”.

L’iniziativa si inserisce nel quadro normativo e culturale delineato dai decreti ministeriali e dagli accordi Stato-Regioni che promuovono sul territorio nazionale una gestione moderna del travaglio e del parto che rende più umano il percorso stesso e ne aumenta la sicurezza.