PERDONANZA 2021: APERTE PRENOTAZIONI PER CORTEO DELLA BOLLA

L’AQUILA – Da oggi attiva la piattaforma per le prenotazioni dei biglietti per il 28 agosto, il giorno più importante della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila, con l’apertura della Porta Santa e l’inizio del Giubileo.

Per il contenimento del contagio da covid-19, il Corteo sarà statico: circa 250 figuranti saranno disposti ai lati di viale Collemaggio. Gli unici a muoversi saranno le Dame della Bolla e della Croce e il Giovin Signore, con le autorità, che partiranno dall’incrocio tra viale Crispi e viale Collemaggio per arrivare davanti alla basilica di Collemaggio. L’accesso sarà consentito con i braccialetti, che potranno essere scambiati con i biglietti in due spazi appositi lungo viale Crispi, all’incrocio con via XX settembre, e nella parte bassa vicino a porta Napoli, almeno venti minuti prima della fascia oraria indicata al momento della prenotazione. Per i disabili è disponibile un punto all’interno del terminal di Collemaggio.

La prenotazione dovrà avvenire attraverso la piattaforma il cui link sarà pubblicato sulla prima pagina del sito www.perdonanza-celestiniana.it. I possessori dei braccialetti gialli potranno percorrere viale di Collemaggio per vedere il Corteo statico e poi prendere posto davanti al sagrato della basilica per assistere alla Messa Stazionale.

Potranno anche uscire dall’area di Collemaggio, ma, per assistere alla Messa, dovranno rientrare da via Caldora entro le 18. Quelli che avranno il braccialetto verde potranno percorrere viale di Collemaggio per vedere i figuranti e poi dovranno uscire all’imbocco del piazzale, attraverso via Caldora. Le persone disabili possono essere affidate al personale di servizio al varco di via Caldora.

Gli accompagnatori possono parcheggiare al piano zero del terminal di Collemaggio e raggiungere gli interessati; il percorso per il corteo statico può essere fatto in entrambe le direzioni, sia dalla basilica verso la villa comunale sia in senso contrario. Con i braccialetti verdi bisogna lasciare l’area di Collemaggio sempre da via Caldora, con quelli gialli si può raggiungere l’area della Funzione religiosa.

Per ogni comunicazione e informazione, si può contattare il disability manager del Comune dell’Aquila all’indirizzo di posta elettronica genoeffa.oddis@comune.laquila.it. In base ai protocolli nazionali, per prendere parte solo alla Santa Messa Stazionale non occorre il green pass, che invece è obbligatorio se si vuole vedere il Corteo storico statico. Pertanto, coloro che volessero assistere solo alla Funzione religiosa, potranno ritirare uno dei 200 pass disponibili all’interno del terminal di Collemaggio, fino ad esaurimento di detta disponibilità.