PERDONANZA 2021, DOMANI “IL RACCONTO” DI GIGI D’ALESSIO: POSTI ANCORA DISPONIBILI, IL PROGRAMMA

L’AQUILA – La sua vita di artista e un pezzo dell’infinita e straordinaria musica napoletana passeranno sotto la lente d’ingrandimento di “Il racconto”, il concerto che Gigi D’Alessio terrà domani al Teatro del Perdono, davanti alla basilica di Collemaggio, nell’ambito della terza giornata della Perdonanza Celestiniana dell’Aquila.

L’inizio dello spettacolo è previsto per le 21.30 e sono ancora disponibili dei posti, da prenotare attraverso la piattaforma raggiungibile dalla pagina iniziale del sito www.perdonanza-celestiniana.it

Si tratta di una vera e propria ricostruzione di due percorsi, quello di D’Alessio e quello della musica partenopea che, ovviamente, si intrecciano tra loro. Il cantautore eseguirà brani della sua lunghissima carriera (Quanti amori, Non mollare mai, ecc.), ma si esibirà anche in canzoni storiche napoletane, utilizzando il repertorio di autori famosissimi, tra cui Renato Carosone.

Sul palco sarà affiancato da Arisa, che canterà pezzi scritti proprio da Gigi D’Alessio (“Potevi fare di più” ha partecipato all’ultimo Festival di Sanremo). Con loro interagirà il rapper Clementino.

Come nella serata di apertura, quella di ieri, i protagonisti del concerto di domani saranno accompagnati dall’Orchestra del Conservatorio “Alfredo Casella” dell’Aquila diretta dal direttore artistico della Perdonanza, il maestro Leonardo De Amicis.

Il programma di domani prevede inoltre, alle 17 e alle 19, “In Francia tra ‘800 e ‘900”, Quintetto di fiati Ellet, Progetto Syntagma (cortile di Palazzo Cipolloni Cannella, corso Vittorio Emanuele).

Alle 18, al Museo dei Mestieri delle arti del cinema (Complesso Ursini, quartiere dei Pettino), presentazione del videoclip “L’Aquila un territorio di emozioni”, a cura dell’Istituto cinematografico dell’Aquila.

Alle 19, a Palazzetto dei Nobili, proiezione del film “Siate Pronti, le chiavi di Papa Celestino V”, a cura Esprit Film. Alle 21.30, all’orto delle Celestine (monastero di San Basilio), racconto musicato “Il Perdono nutre il mondo – Dante, Silone e la Perdonanza di Celestino V” di Sara Cecala.

Sono in corso le mostre “Piccolo festival di arte contemporanea nel piccolo museo della fotografia”, a cura dell’associazione culturale Scrivere con la luce (palazzo Cipolloni-Cannella, fino al 30 settembre); “Marco Tullio Cicerone” esposizione personale di opere pittoriche (Palazzo Vicentini, dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 22, fino al 29 agosto);

Aperitivo in musica a Porta Branconia, a cura di Lights On (Porta Branconia, viale Duca degli Abruzzi, ore 18, fino al 30 agosto); Adozione delle pigotte tradizionali, a cura del comitato provinciale Unicef dell’Aquila (piazza Duomo e via dei Giardini 10, dalle 11 alle 12.30 e dalle 17.30 alle 19, fino al 29 agosto); Riflessi contemporanei di arte sacra aquilana, mostra dei simboli della processione del venerdì santo aquilano (basilica di San Bernardino dalle 8 alle 19 e palazzo Cipolloni Cannella, casa d’aste Gliubich dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, fino al 12 settembre);

L’Aquila svelata (Casa d’aste Gliubich, dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 23, fino al 12 settembre); “Lavorazione del merletto aquilano” a cura dell’associazione Il miracolo bianco delle mani (Palazzetto dei Nobili, fino al 29 agosto); “Lockdown Lookover”, mostra fotografica di Stefano Pettine (palazzo della Cassa di Risparmio dell’Aquila in corso Vittorio Emanuele, fino al 30 agosto); Mostra Angiolo Mantovanelli, retrospettiva nel centenario dalla nascita a cura di One Group (One Gallery, via Roma 67, dalle 16 alle 20, fino al 6 settembre).

Colora la Perdonanza.

Nei ristoranti aquilani sono stati consegnati i disegni del brand della Perdonanza, che i bambini possono colorare.